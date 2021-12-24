На Украине всех женщин страны поставят на воинский учет

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24 декабря 2021, 13:52 Источник: ng.ru

Фото: pixabay.com

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение Совету нацбезопасности и обороны, а также премьер-министру страны Денису Шмыгалю рассмотреть вопрос о введении визового режима с Россией. Похоже, что это продиктовано опасениями относительно войны с российской стороной.



Тем временем в зоне конфликта в Донбассе пока все тихо и обстрелы практически не фиксируются. Накануне в рамках работы Минской переговорной группы стороны договорились о выполнении решения, принятого почти полтора года тому назад. Участники переговоров заявили «о твердой решимости полностью придерживаться мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года».



«Рождественские и новогодние праздники должны быть мирными. Пусть в Донбассе наконец воцарится тишина», - отметил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.



В четверг родственники пленных и пропавших без вести в Донбассе собирались пикетировать офис президента Украины с требованием активизировать процесс поиска живых и погибших украинских бойцов. Днем ранее участники Минской группы говорили о возможности открытия к Новому году пунктов пропуска через линию разграничения.



Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что представители ДНР/ЛНР поставили условие о признании украинской стороной сертификатов о вакцинации российской вакциной «Спутник», но Киев, по его словам, не собирается признавать такие документы. Он добавил, что Украина предлагала развернуть при контрольных пунктах въезда-выезда пункты вакцинации, где бесплатно прививали бы зарегистрированными в стране вакцинами всех желающих, но на это не пошла российская сторона.



В то же время секретарь СНБО Данилов сказал, что в Киеве разработан план действий на случай войны с Россией.



«Впервые в истории страны будут привлечены все ведомства в случае вторжения Российской Федерации…», - заявил он.



В самые ближайшие дни на Украине планируют обнародовать план действий по постановке на воинский учет женщин в возрасте от 18 до 60 лет, работающих в любых сферах. Согласно приказу Минобороны, военнообязанными станут женщины, работающие журналистами, юристами, программистами, соцработниками, переводчиками, библиотекарями, ветеринарами, занятые в ресторанном, рекламном бизнесе и многие другие. Контролировать постановку сотрудниц на воинский учет обяжут работодателей.



«Мы не знаем, чем эта ситуация завершится, если к нашим границам перебрасываются войска России – там очень серьезные силы. Мы не знаем, что это – «торговля» ситуацией, попытка получить какие-то преференции, или это действительно угроза», - отметила представитель Минобороны Украины Наталия Воронкова.





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