Свидетели рассказали в суде о развлечениях миллиардера-педофила

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24 декабря 2021, 12:10 Источник: bbc.com

Фото: соцсети

Светскую львицу Гислейн Максвелл обвиняют в пособничестве миллиардеру-педофилу Джеффри Эпштейну, который покончил с собой в тюрьме еще в 2019 году. Суд близится к завершению.



Гислейн Максвелл не признает своей вины ни по одному из вменяемых ей эпизодов, которые, как считает обвинение, имели место в период с 1994 по 2004 год. 59-летнюю женщину подозревают в том, что она находила молодых девушек для Эпштейна, который был ее другом, и «предоставляла ему для сексуальных надругательств».



Жертвы называют Максвелл «мастером манипуляции» и говорят, что светская львица иногда принимала участие в сексе с миллиардером и найденными для него девушками. Представители Максвелл считают, что из нее делают козла отпущения, поскольку признанный виновным в серийной педофилии и сексуальном насилии Джеффри Эпштейн понести наказание за преступления уже не сможет.



Среди свидетелей защиты - Кимберли Эспиноза, работавшая в 1996-2003 годах личной помощницей Эпштейна. Она заявила, что никогда никаких сексуальных излишеств на своей работе не видела, при этом дома у Джеффри она не бывала.



В защиту Максвелл выступила и бывшая девушка Эпштейна Ева Андерссон-Дубин, которая встречалась с ним восемь лет. Она сообщила, что никогда не участвовала в групповом сексе с несовершеннолетней жертвой.



Женщина под псевдонимом «Джейн» рассказала в суде, что Эпштейн домогался ее, когда ей было 14 лет. По ее словам, Максвелл показала ей, как нужно делать массаж Эпштейну, а также принимала участие в сексе между миллиардером и несовершеннолетней девушкой, относясь к этому «как к чему-то очень повседневному, ничего не значащему».



Представитель защиты Максвелл сообщила, что «Джейн» работает актрисой.



«Вы - актриса, которая зарабатывает деньги, убедительно изображая других людей. Вы умеете плакать по команде»,- заявила адвокат.



Женщина под псевдонимом «Кейт» рассказала, что, когда ей было 14 лет, ее склонили к сексу с Эпштейном. Максвелл при этом называла ее «хорошей девочкой» и спрашивала, понравилось ли ей происходящее.



Однажды, по словам Кейт, Максвелл разложила на ее кровати школьную форму и сказала: «Я подумала, что будет весело, если ты сегодня отнесешь Джеффри чай в этом костюме». После этого Эпштейн занялся с несовершеннолетней сексом.



По словам «Кейт», Максвелл спрашивала ее, есть ли у нее на примете «милые, красивые, юные девушки». Миллиардера Максвелл оценивала, как «требовательного» мужчину, которому секс был нужен три раза в день.



Самые серьезные обвинения в адрес Максвелл выдвинула свидетельница «Кэролин». Она сообщила, что светская львица «сотни раз» платила ей за секс с Эпштейном в период, когда ей было от 14 до 18 лет. При этом Максвелл говорила, что у нее «отличное тело для мистера Эпштейна и его друзей».



Еще одна жертва Энни Фармер в своих показаниях заявила, что Максвелл без спроса сделала ей массаж груди, когда ей было 16 лет. По словам Фармер, ей тогда показалось, что Эпштейн был где-то рядом и наблюдал за происходящим.





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