Пекин создал шпионскую сеть в армии Тайваня

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23 декабря 2021, 15:41

Китайская разведка активно проникает в Тайвань. В шпионские сети КНР попались офицеры и даже бывший министр островного государства.



Тайваньская контрразведка смогла разоблачить нескольких шпионов. Китай также задержал на своей территории тайваньских агентов. Спецслужбы КНР проникают во все структуры острова. Им удалось получить доступ даже к системе охраны главы государства. Офицеры охраны передавали китайской стороне секретную информацию. Китайских разведчиков особо интересует армия Тайваня. Пекин поставил перед сотрудниками спецслужб задачу подорвать боевой дух солдат и получить сведения о вооружениях и планах обороны. За последнее десятилетие тайваньский суд отправил в колонию 20 офицеров, работавших на китайскую разведку.



Захватить остров без единого выстрела у Китая не получится. Тайвань имеет серьёзные оборонительные позиции, флот. Всё это является объектом для наблюдения и изучения китайских шпионов. Из заявлений президента США Джозефа Байдена можно понять, что Тайвань не останется без защиты. Доказательством тому являются регулярные авиаполеты американских самолётов близ китайской границы, что вызывает в Пекине серьёзное раздражение.





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