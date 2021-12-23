Молдавия потребовала вывода российских войск из Приднестровья

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23 декабря 2021, 12:48

Президент Приднестровья Владимир Красносельский обсудил с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком вопросы урегулирования приднестровского конфликта. Красносельский сообщил, что Кишинёв отказывается вести диалог.



По словам председателя молдавского парламента Игоря Гросу, переговоры могут продолжиться только после вывода российских миротворцев с территории непризнанной республики. Политик акцентировал внимание на независимости Молдовы, на территории которой не должны находиться войска другого государства.



В Молдове стали чаще проводить параллели с Украиной, которая отказывается вести диалог с Донбассом. При этом в Кишинёве не учитывают, что в Приднестровье нет войны. Диалог Молдовы с Приднестровьем прекратился после смены власти. Новый лидер РМ Майя Санду заявила о недопустимости контактов с непризнанной республикой ни на уровне президентов, ни в другом формате.



Конфликт между сторонами произошёл три десятилетия назад. За этот период Кишинёву и Тирасполю удалось решить многие острые вопросы. Молдавия смогла наладить с непризнанной республикой политические и даже экономические отношения. Однако курс на Европу сменил представления Кишинёва о способах разрешения конфликта.





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