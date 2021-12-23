Число умерших в США от коронавируса приближается к одному миллиону

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23 декабря 2021, 10:42 Александр Крохмаль, Журналист

Главный инфекционист Соединённых Штатов Энтони Фауч прогнозирует тяжёлые дни для страны уже в ближайшие недели. Всему виной – стремительное распространение африканского коронавирусного штамма «омикрон».

Один человек уже умер от новой формы «ковида». Массовой смертности пока не наблюдается, но аналитики считают, что возможен любой исход. И ведь США ещё не оправились от индийской «дельты», которая нанесла им значительный урон. К тому же там до сих пор не побеждена изначальная форма коронавируса, пришедшая из Китая. В стране на сегодня насчитывается более 51 миллиона заражённых. 807 тысяч человек уже умерли от осложнений. Некоторые эксперты полагают, что в следующем году число погибших в Штатах от коронавируса может дойти до одного миллиона.

Недавно выявленный «омикрон» действительно вызывает большие вопросы. Учёных несколько пугает обилие мутаций в его системе. Данная форма «ковида» всё так же досконально не изучена, и не может быть признана опасной или неопасной. Окончательные сведения по поводу этого штамма будут доступны лишь к концу 2021 года. Заразность у африканского варианта намного выше, чем у «дельты», это отчётливо показали последние сводки. В администрации Байдена сообщили, что «омикрон» дошёл до высших президентских структур. Новую мутацию нашли среди привитых людей, работающих в Белом доме. В своей недавней речи президент уже доложил соотечественникам, что «омикрон» стал доминирующим штаммом в США.

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