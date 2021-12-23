Аргументы Недели В мире 13+

79-летний Джозеф Байден cобирается участвовать в выборах президента в 2024 году, если будет с таким здоровьем, как сейчас

, 09:41

79-летний Джозеф Байден cобирается участвовать в выборах президента в 2024 году, если будет с таким здоровьем, как сейчас
CNP / MediaPunch via www.imago-i, globallookpress.com

Американский президент Джозеф Байден будет участвовать в выборах президента США в 2024 году, если у него сохранится такое же хорошее здоровье, как сейчас. В 2024 году Байдену исполнится 82 года, сейчас ему 79 лет.

Он был избран президентом США в 2019 году. Тогда Байден победил у предыдущего главы Белого дома Дональда Трампа.
За два года до выборов как Трампу, так и Байдену часто вопросы о будущих выборах.

На вопрос во время интервью в Белом доме о планах соперничать с республиканцем Дональдом Трампом Джо Байден ответил: «Если буду в том же состоянии, что и сейчас, с хорошим здоровьем, я бы снова участвовал». Байден в эфире телеканала ABC подтвердил готовность стать кандидатом, если другим кандидатом будет Трамп.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

Общество

В ПФР уточнили возраст выхода на пенсию в 2022 году женщин и мужчин

В ПФР уточнили возраст выхода на пенсию в 2022 году женщин и мужчин

В Пенсионном фонде России уточнили: в 2022 году право на страховую пенсию будут иметь женщины, родившиеся во втором полугодии 1965 года, — в 56,5 лет, и мужчины, родившиеся во втором полугодии 1960 года — в 61,5 года.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Наука

Происшествия

Экономика