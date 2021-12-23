79-летний Джозеф Байден cобирается участвовать в выборах президента в 2024 году, если будет с таким здоровьем, как сейчас
23 декабря 2021, 09:41
Американский президент Джозеф Байден будет участвовать в выборах президента США в 2024 году, если у него сохранится такое же хорошее здоровье, как сейчас. В 2024 году Байдену исполнится 82 года, сейчас ему 79 лет.
Он был избран президентом США в 2019 году. Тогда Байден победил у предыдущего главы Белого дома Дональда Трампа. За два года до выборов как Трампу, так и Байдену часто вопросы о будущих выборах.
На вопрос во время интервью в Белом доме о планах соперничать с республиканцем Дональдом Трампом Джо Байден ответил: «Если буду в том же состоянии, что и сейчас, с хорошим здоровьем, я бы снова участвовал». Байден в эфире телеканала ABC подтвердил готовность стать кандидатом, если другим кандидатом будет Трамп.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.