79-летний Джозеф Байден cобирается участвовать в выборах президента в 2024 году, если будет с таким здоровьем, как сейчас

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23 декабря 2021, 09:41

CNP / MediaPunch via www.imago-i, globallookpress.com

Американский президент Джозеф Байден будет участвовать в выборах президента США в 2024 году, если у него сохранится такое же хорошее здоровье, как сейчас. В 2024 году Байдену исполнится 82 года, сейчас ему 79 лет.

Он был избран президентом США в 2019 году. Тогда Байден победил у предыдущего главы Белого дома Дональда Трампа.

За два года до выборов как Трампу, так и Байдену часто вопросы о будущих выборах.

На вопрос во время интервью в Белом доме о планах соперничать с республиканцем Дональдом Трампом Джо Байден ответил: «Если буду в том же состоянии, что и сейчас, с хорошим здоровьем, я бы снова участвовал». Байден в эфире телеканала ABC подтвердил готовность стать кандидатом, если другим кандидатом будет Трамп.

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