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Глава МИД Германии Бербок заявила о консенсусе с канцлером Шольцем по «Северному потоку – 2»

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Глава МИД Германии Бербок заявила о консенсусе с канцлером Шольцем по «Северному потоку – 2»

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пришла к консенсусу с новым канцлером Олафом Шольцем по поводу запуска газопровода «Северный поток – 2».

В интервью изданию Die Zeit глава германского МИД раскрыла, что в прошлом она и Шольц занимали по «Северному потоку – 2» разные позиции, но теперь они оба чётко заявили, что процесс сертификации газопровода должен проводиться на основе европейского законодательства. По словам Бербок, это их с канцлером общая позиция.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подчеркнула, что энергетическая безопасность будет играть важную роль при принятии решений по «Северному потоку – 2» и этой тематике.

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