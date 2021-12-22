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На авиарейсе Нант-Порту объявили ЧС

, 18:26

На авиарейсе Нант-Порту объявили ЧС
самолет, фото: pixels.com

В среду, 22 декабря, на авиарейсе Нант (Франция)-Порту (Португлаия) компании-лоукостера EasyJet объявили чрезвычайную ситуацию из-за самочувствия одного из пассажиров. Об этом говорится на странице сервиса по отслеживанию полетов RadarBox.

«На рейсе EasyJet № EJU16TP из Нанта (NTE) в Порту (OPO) объявляется чрезвычайная ситуация»,- сказано в сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте.

Лайнер развернули в сторону ближайшего французского аэропорта. Позже самолет успешно приземлился в Бордо. Пассажиру оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее медицинский эксперт Международной ассоциации воздушного транспорта Дэвид Пауэлл рассказал, что риск заразиться COVID-19 в самолете стал в два-три раза выше после появления мутации «омикрон».

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