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Турция может получить ядерное вооружение

, 16:58

Турция может получить ядерное вооружение

Срыв венских переговоров по Ирану может изменить ядерный паритет в мире. Ещё одним влиятельным игроком в регионе остаётся Турция. Она может начать развивать собственную ядерную программу.

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган всегда хотел иметь собственный сдерживающий потенциал. А Тегеран спровоцировал гонку ядерных вооружений. Договор о нераспространении ядерного оружия для Ближнего Востока становится не актуальным. Анкара начала проявлять интерес к ядерной энергетике ещё в середине прошлого века. Военную защиту республике обеспечивал Североатлантический альянс. Позже Турция стала интересоваться Космосом.

Стремления к созданию собственного ядерного оружия и получению готовых боеголовок получат поддержку турецкого истеблишмента. Ядерная программа получит развитие в Турции в том случае, если глава государства будет придерживаться кемалистского порядка, равно, как и его приёмники. Приход к власти политика с западной ориентацией приведёт к отказу Анкары от ядерных амбиций.

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