Аргументы Недели В мире 13+

Тибетское укалывание Китая: США назначили нового координатора в регионе

, 16:19

Тибетское укалывание Китая: США назначили нового координатора в регионе

Государственный департамент США назначил Узра Зейя координатором по Тибету. Она намерена открыть доступ американским дипломатам к автономному району Китая. В Белом доме считают, что права тибетцев должны защищаться на международном уровне.

В Китае потребовали от США прекращения дестабилизации обстановки в регионе. А Вашингтон поручил Зейе способствовать установлению контактов китайских чиновников с духовным лидером региона.

Мао Цзэдун в своё время принимал далай-ламу на официальном уровне. Контакты китайских политиков с духовенством прервались в начале 2000-х годов. С того времени Пекин начал политику жёсткой централизации. Далай-ламу стали считать сепаратистом. Он был вынужден покинуть Китай, и сейчас проживает в Индии. Действиями США на Тибете Индии послан сигнал к сотрудничеству. Совместные проекты против Китая могут стать дополнительным элементом в большой стратегической игре.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПВ

В мире

Политолог Марков: Boeing MH17 был уничтожен в Донбассе в результате заговора с участием глав Минобороны Украины и СБУ

Российский политолог раскрыл имена виновных в уничтожении Boeing MH17 в Донбассе

Пассажирский самолет Boeing MH17 был уничтожен в результате заговора с участием глав Минобороны и Службы безопасности Украины. Такое предположение высказал отечественный политолог Сергей Марков.

Аргументы НеделиАвторы АН

Шоу-бизнес

Аргументы НеделиИнтервью

Наука

Происшествия

Экономика

Происшествия

В мире

Происшествия

Экономика

Наука

В мире

Общество

Политика

Шоу-бизнес

Шоу-бизнес