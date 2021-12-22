Тибетское укалывание Китая: США назначили нового координатора в регионе

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22 декабря 2021, 16:19

Государственный департамент США назначил Узра Зейя координатором по Тибету. Она намерена открыть доступ американским дипломатам к автономному району Китая. В Белом доме считают, что права тибетцев должны защищаться на международном уровне.



В Китае потребовали от США прекращения дестабилизации обстановки в регионе. А Вашингтон поручил Зейе способствовать установлению контактов китайских чиновников с духовным лидером региона.



Мао Цзэдун в своё время принимал далай-ламу на официальном уровне. Контакты китайских политиков с духовенством прервались в начале 2000-х годов. С того времени Пекин начал политику жёсткой централизации. Далай-ламу стали считать сепаратистом. Он был вынужден покинуть Китай, и сейчас проживает в Индии. Действиями США на Тибете Индии послан сигнал к сотрудничеству. Совместные проекты против Китая могут стать дополнительным элементом в большой стратегической игре.

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