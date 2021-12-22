В Израиле самое популярное имя для новорождённых – Мухаммад

Аргументы Недели → В мире 13+

22 декабря 2021, 15:47 Источник: newsru.co.il

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Самым распространенным именем среди израильских мальчиков, которые родились в 2020 году, остается имя Мухаммад, а среди девочек - Майя. Об этом сообщило Центральное статистическое бюро Израиля.



Именем Мухаммад были названы 2396 новорожденных мальчиков-мусульман. В еврейских семьях самым популярным именем было имя Давид, им названы 1536 детей.



Именем Майя в Израиле назвали 1133 новорожденных девочек. Среди них - 1107 евреек и 26 мусульманок. Годом ранее самым распространенным среди девочек именем в стране было имя Тамар.

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