В Израиле самое популярное имя для новорождённых – Мухаммад

Самым распространенным именем среди израильских мальчиков, которые родились в 2020 году, остается имя Мухаммад, а среди девочек - Майя. Об этом сообщило Центральное статистическое бюро Израиля.
Именем Мухаммад были названы 2396 новорожденных мальчиков-мусульман. В еврейских семьях самым популярным именем было имя Давид, им названы 1536 детей.
Именем Майя в Израиле назвали 1133 новорожденных девочек. Среди них - 1107 евреек и 26 мусульманок. Годом ранее самым распространенным среди девочек именем в стране было имя Тамар.
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