Аргументы Недели В мире 13+

В Израиле самое популярное имя для новорождённых – Мухаммад

, 15:47 Источник: newsru.co.il

В Израиле самое популярное имя для новорождённых – Мухаммад
Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Самым распространенным именем среди израильских мальчиков, которые родились в 2020 году, остается имя Мухаммад, а среди девочек - Майя. Об этом сообщило Центральное статистическое бюро Израиля.

Именем Мухаммад были названы 2396 новорожденных мальчиков-мусульман. В еврейских семьях самым популярным именем было имя Давид, им названы 1536 детей.

Именем Майя в Израиле назвали 1133 новорожденных девочек. Среди них - 1107 евреек и 26 мусульманок. Годом ранее самым распространенным среди девочек именем в стране было имя Тамар.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

НХ

В мире

Политолог Марков: Boeing MH17 был уничтожен в Донбассе в результате заговора с участием глав Минобороны Украины и СБУ

Российский политолог раскрыл имена виновных в уничтожении Boeing MH17 в Донбассе

Пассажирский самолет Boeing MH17 был уничтожен в результате заговора с участием глав Минобороны и Службы безопасности Украины. Такое предположение высказал отечественный политолог Сергей Марков.

Аргументы НеделиАвторы АН

Шоу-бизнес

Аргументы НеделиИнтервью

Наука

Происшествия

Экономика

Происшествия

В мире

Происшествия

Экономика

Наука

В мире

Общество

Политика

Шоу-бизнес

Шоу-бизнес