Стрелков прокомментировал требование прокуратуры Нидерландов дать ему пожизненный срок за катастрофу Боинга MH17

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22 декабря 2021, 15:03 Источник: "Говорит Москва"

Малайзийский Boeing, Leonid Faerberg/globallook.com

Бывший лидер народного ополчения Донецка Игорь Гиркин (Стрелков), который обвиняется в причастности к крушению малазийского Boeing на территории Юго-востока Украины 17 июля 2014 года, прокомментировал требование прокуратуры о пожизненном сроке для него.

«Моя позиция абсолютно не изменилась по этому поводу. Ополчение «Боинг» не сбивало. Больше никаких комментариев на эту тему не даю. Естественно, никаких показаний давать не буду. Рассматриваю данное «судилище» как незаконное и нацеленное на расправу с врагами нового мирового порядка», - заявил Стрелков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

В среду, 22 декабря, прокуратура Нидерландов запросила пожизненное заключение для обвиняемых по делу о крушении малайзийского Boeing МН17. Обвиняемыми являются экс-министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин, который более известен как Стрелков, бывший командир ГРУ ДНР Сергей Дубинский, экс-глава отдела ГРУ ДНР, отставной офицер ВДВ РФ Олег Пулатов и бывший командир подразделения ГРУ ДНР Леонид Харченко.

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