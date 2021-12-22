Представитель МИД Украины Николенко: заявления Шойгу о химических веществах в Донбассе — дезинформация

В МИД Украины назвали дезинформацией заявление министра обороны России Сергея Шойгу о готовящейся с помощью американских ЧВК химической атаки на востоке Украины. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс-Украина».
«Заявления министра обороны [России] о якобы химических веществах, инструкторах американских частных военных компаний, обстрелах жилых кварталов в Донбассе — очередные примеры массированной российской дезинформации», — заявил представитель украинского МИДа Олег Николенко.
По его словам, в Киеве считают, что подобные высказывания делаются с целью информационного прикрытия провокаций со стороны России на территории Донбасса.
Николенко заявил, что России следует прекратить «враждебную риторику» и вернуться в «конструктивное русло» дипломатического решения конфликта.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.