Представитель МИД Украины Николенко: заявления Шойгу о химических веществах в Донбассе — дезинформация

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22 декабря 2021, 14:35 Источник: РБК

Противогазы, Zamir Usmanov/globallook.com

В МИД Украины назвали дезинформацией заявление министра обороны России Сергея Шойгу о готовящейся с помощью американских ЧВК химической атаки на востоке Украины. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс-Украина».

«Заявления министра обороны [России] о якобы химических веществах, инструкторах американских частных военных компаний, обстрелах жилых кварталов в Донбассе — очередные примеры массированной российской дезинформации», — заявил представитель украинского МИДа Олег Николенко.

По его словам, в Киеве считают, что подобные высказывания делаются с целью информационного прикрытия провокаций со стороны России на территории Донбасса.

Николенко заявил, что России следует прекратить «враждебную риторику» и вернуться в «конструктивное русло» дипломатического решения конфликта.

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