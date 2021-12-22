Новый российский телеканал RT DE на немецком языке сняли с вещания в Европе

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22 декабря 2021, 12:07 Источник: RT

Телеканал RT DE, Dwi Anoraganingrum/globallook.com

По требованию немецкого медиарегулятора европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В снял с вещания новый немецкоязычный телеканал RT DE, транслирующий свои программы из студий в Москве, сообщает RT.

Как заявили в пресс-службе RT, действия немецкого медиарегулятора телеканал считает незаконными.

«Действия немецкого медиарегулятора неправомерны и нарушают Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (ECTT), положениям которой он должен неукоснительно следовать. Регулятор заставил Eutelsat 9В исключить RT DE из своей сетки вещания на основании своих беспочвенных и противоречащих действительности заявлений», — сообщает пресс-служба канала.

RT намерен оспаривать действия немецкого регулятора в суде.

Круглосуточный телеканал на немецком языке RT DE начал работу 16 декабря. В первые дни после запуска YouTube удалил аккаунт нового канала за нарушения условий пользования платформой.

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