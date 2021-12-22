Представитель Пентагона Кирби назвал не соответствующими действительности слова Шойгу о подготовке США провокации в Донбассе

Аргументы Недели → В мире 13+

22 декабря 2021, 09:27 Источник: РИА Новости

Джон Кирби, Ssgt. Brittany Chase/globallook.com

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби назвал не соответствующим действительности заявление главы Минобороны России Сергея Шойгу о том, что частные военные компании США готовят провокации с химическими веществами на территории Донецкой области Украины.

О подготовке такой провокации Сергей Шойгу рассказал, выступая во вторник на расширенном заседании коллегии Минобороны России. Он сообщил что на востоке Украины находятся около 120 сотрудников американских ЧВК. Шойгу заявил также, что «для совершения провокаций в городах Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами».

«Эти заявления министра Шойгу совершенно не соответствуют действительности»,- сказал журналистам официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Пресс-секретарь Пентагона сообщил также, что у министра обороны США Ллойда Остина не запланированы контакты с Шойгу на фоне обострения напряженности вокруг Украины. «Мне нечего проанонсировать сегодня из его расписания» - сказал Кирби.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости