Зеленский заявил, что хочет в 2022 году добиться понимания конкретных сроков вступления Украины в НАТО

Аргументы Недели → В мире 13+

21 декабря 2021, 13:19 Источник: ТАСС

В. Зеленский, офис президента Украины

Владимир Зеленский во вторник заявил о планах уже в 2022 году добиться понимания конкретных сроков вступления Украины в НАТО, а также разблокировать мирный процесс в Донбассе.

Украинский президент выступил сегодня на совещании послов Украины в Ивано-Франковской области.

Зеленский заявил о желании Киева "как можно быстрее разблокировать процесс мирного урегулирования в Донбассе, вернуть Крым, достичь членства в Европейском союзе в ближайшие годы и получить очень четкую временную перспективу от НАТО".

"Очень конкретную, и хотим ее получить в будущем году",- добавил президент Украины.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости