Чилийцы захотели перемен, выбрав самого молодого президента

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21 декабря 2021, 10:33

Впервые в истории Чили главой государства стал человек, которому всего 35 лет. Габриэль Борич победил во втором туре выборов, набрав 56% голосов избирателей.



Чили расколото на две части. Выбор в пользу перемен сделали противники диктатуры. В итоге к власти пришёл представитель левых сил, ранее возглавлявший студенческие протесты. Население поддержало призывы Борича по повышению налогов для состоятельных людей, изменению пенсионной системы. Он пообещал народу обеспечить доступное бесплатное образование и здравоохранение. При всём при том, что Чили находится в состоянии сложного социально-политического и экономического кризиса уже на протяжении трёх десятилетий.



Большое одобрение граждан вызвало стремление начать расследование преступлений диктаторского режима. Но президент не планирует резких действий.

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