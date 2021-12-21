Губернатор Калининградской области Антон Алиханов переживает из-за инициативы Литвы ограничить транзит грузов из Белоруссии
21 декабря 2021, 09:21
Идея властей Литвы ограничить транзит грузов из Белоруссии — угроза экономической и продовольственной безопасности Калининградской области.
Тревогу из-за инициативы Вильнюса забил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Глава региона попросил помощи. Антон Алиханов поделился переживаниями, что появились "какие-то инициативы ограничить транзит белорусских товаров через территорию Литвы". "Вообще-то, есть Калининград. И помимо того, что через нас что-то может проходить транзитом, мы, вообще-то, и белорусские товары потребляем", — цитирует главу региона РИА Новости.
Антон Алиханов заявил, что возможное решение правительства Литвы является угрозой не только для продовольственной, но и экономической безопасности региона.
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