Губернатор Калининградской области Антон Алиханов переживает из-за инициативы Литвы ограничить транзит грузов из Белоруссии

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21 декабря 2021, 09:21

Антон Алиханов, фото: Ministry of Energy Russia, globallookpress.com

Идея властей Литвы ограничить транзит грузов из Белоруссии — угроза экономической и продовольственной безопасности Калининградской области.

Тревогу из-за инициативы Вильнюса забил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Глава региона попросил помощи.

Антон Алиханов поделился переживаниями, что появились "какие-то инициативы ограничить транзит белорусских товаров через территорию Литвы". "Вообще-то, есть Калининград. И помимо того, что через нас что-то может проходить транзитом, мы, вообще-то, и белорусские товары потребляем", — цитирует главу региона РИА Новости.

Антон Алиханов заявил, что возможное решение правительства Литвы является угрозой не только для продовольственной, но и экономической безопасности региона.

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