К появлению «Омикрона» мог привести лабораторный вирус

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20 декабря 2021, 20:35 Источник: iz.ru

Фото: pixabay.com

Для изучения действия вакцин и новых лекарств от COVID-19 в течение полутора лет в США и Китае проводились работы по направленному мутагенезу коронавируса. Делалось это для того, чтобы он мог заражать обычных лабораторных мышей. В настоящее время уже существует несколько искусственно созданных возбудителей COVID-19, один из которых, вероятно, мог заразить человека и привести к появлению «Омикрона».



Китайские ученые пришли к выводу, что «Омикрон» вряд ли мог накопить так много мутаций только в человеческой популяции. Вероятно, чтобы получить такое количество изменений, ему пришлось «перепрыгнуть» сначала в мышь, а потом обратно.



Исследователи сравнили скорость накопления мутаций среди различных версий SARS-CoV-2 и обнаружили, что в «Омикроне» изменения происходили в 3,3 раза быстрее, чем средний показатель по другим вариантам. Ученые выдвинули гипотезу о том, что прародитель «Омикрона» мог перейти от людей к животным. Они сравнили молекулярный спектр изменений и поняли, что, скорее всего, они соответствуют эволюционной адаптации к мышам.



Ученые взяли 17 последовательностей коронавирусов мышей, 13 собачьих, 54 кошачьих, 23 коронавируса крупного рогатого скота и 110 свиных дельта-коронавирусов. Сравнив выделенные варианты с «Омикроном», ученые убедились, что его промежуточным хозяином, скорее всего, была мышь.



Известно, что обычный SARS-CoV-2 для этих животных не опасен. Чтобы проводить лабораторные эксперименты, сначала были созданы трансгенные мыши с человеческим рецептором ACE2, но оказалось, что они быстро умирают, очень дорого стоят (около $3 тыс. за штуку) и не развивают заболевания с симптомами, похожими на COVID-19. Тогда ученые решили с помощью направленного мутагенеза изменить SARS-CoV-2 таким образом, чтобы он смог заражать мышей.



И американские, и китайские исследователи изначально брали обычный SARS-CoV-2 и переносили его с человеческих клеток на мышиные, постепенно увеличивая инфекционность. В некоторых случаях хватало шести пассажей (переносов), где-то требовалось десять.



Ученые доводили вирус до того состояния, когда вызываемое им заболевание будет давать точно такие же симптомы, как COVID-19. На этом пути было получено несколько успешных вариантов (MASCp6, MA10, HRB26 и другие).



«В этом исследовании мы описываем летальную мышиную модель патогенеза SARS-CoV-2 (SARS-CoV-2 MA10) на мышах, которая воспроизводит возрастную тяжесть заболевания, наблюдаемую у людей, — писали американские ученые. — Разработка SARS-CoV-2 MA10 обеспечивает надежную модель для механического решения новых вопросов, касающихся иммунитета, COVID-19 и его патогенеза».



Китайские ученые поделились подобными результатами.



«Для создания адаптированного к мышам штамма SARS-CoV-2 вирус Wuhan-Hu-1 дикого типа (WT) (исходный уханьский вариант коронавируса) адаптировали путем серийного пассажа (11 раундов) в легких мышей», — рассказали исследователи из Уханя.



Так был создан вариант мышиного коронавируса WBP-1.



«WBP-1 у мышей воспроизводит патогенные характеристики, которые очень напоминают многие клинические проявления COVID-19 у человека, включая заболеваемость, смертность и легочную патологию», — написали китайцы.



«Я верю, что вирус мог совершить двойной прыжок, но думаю, что промежуточными хозяевами были обычные домашние или дикие мыши, — сказал ученый Константин Крутовский. — Где-нибудь в Ботсване или ЮАР, где люди гораздо ближе к природе, вирус мог перейти сначала к обычным мышам, а потом обратно. Мыши и крысы вообще довольно часто передают людям разные инфекции».



На днях с заявлением о том, что «Омикрон», вероятно, «заставляли» мутировать для того, чтобы он принял такой новый облик, выступил президент РАН Александр Сергеев.



Однако есть ученые, которые считают двойной прыжок маловероятным.



«Статья о двойном прыжке коронавируса чисто биоинформатическая — в этом исследовании нет ни одного «мокрого» эксперимента. Тем не менее прежде всего нужно было бы проверить — заражает ли «Омикрон» мышей? На данный простой вопрос в статье ответа нет»,- отметил Павел Волчков, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ.





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