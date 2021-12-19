Глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил о готовности поставлять Украине летальное оружие

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19 декабря 2021, 21:53

фото: Тwitter.com/a_anusauskas

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил о готовности Вильнюса передать Украине летальное оружие. О готовности Литвы передать Украине летальное оружие Анушаускас заявил на совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Кристине Ламбрехт,- передает LRT.

Глава Минобороны Литвы не уточнил, какое конкретно оружие может быть передано Киеву, пояснив, что вопрос многостороннего соглашения, так как вовлечены несколько государств. "Не только донор и получатель вооружений, но также производитель и поставщик",- пояснил Арвидас Анушаускас.

Глава Минобороны ФРГ прибыла в Литву для посещения размещенных в республике немецких военнослужащих.

Это первый визит за границу министра обороны Германии после избрания нового германского правительства в декабре 2021 года.

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