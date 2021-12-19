В Киеве на акции протеста против Зеленского раздавали конфеты

В Киеве в воскресенье, 19 декабря, прошла акция протеста с обвинениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Во время акции раздавали детям конфеты ко Дню Святого Николая.
По данным издания "Вести", акция прошла на пешеходно-велосипедном стеклянном мосту, который называют "мост Кличко". Протестующие заявляли, что Зеленский на посту президента не выполняет свои обещания. Участники акции обвинили в "предательстве всех, кто 2,5 года назад клялся превратить конец эпохи бедности в эпоху процветания, но вместо этого наживается на украинцах",- сообщает издание.
Некоторые из протестующих пришли на акцию с плакатами с именами погибших на Донбассе, и правоохранителей, убитых на Майдане в 2013-2014 годах.
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