В Киеве на акции протеста против Зеленского раздавали конфеты

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19 декабря 2021, 19:32 Источник: РИА Новости

В Киеве в воскресенье, 19 декабря, прошла акция протеста с обвинениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Во время акции раздавали детям конфеты ко Дню Святого Николая.

По данным издания "Вести", акция прошла на пешеходно-велосипедном стеклянном мосту, который называют "мост Кличко". Протестующие заявляли, что Зеленский на посту президента не выполняет свои обещания. Участники акции обвинили в "предательстве всех, кто 2,5 года назад клялся превратить конец эпохи бедности в эпоху процветания, но вместо этого наживается на украинцах",- сообщает издание.

Некоторые из протестующих пришли на акцию с плакатами с именами погибших на Донбассе, и правоохранителей, убитых на Майдане в 2013-2014 годах.

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