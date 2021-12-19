Алексей Пушков сообщил, как США собираются противостоять России и Китаю

Сенатор Алексей Пушков предположил, как Соединённые Штаты Америки собираются противостоять России и Китаю. По мнению политика, этим средством является «саммит демократий».
Пушков написал в своём Telegram-канале, что «американская система пытается мобилизовать остаточные политические ресурсы в попытке остановить рост или противодействие других — конкурирующих или противодействующих ей систем в лице Пекина и Москвы».
Политик считает, что США вступили в эпоху имитации самих себя периода расцвета,- сообщает «Свободная пресса».
Алексей Пушков ранее сообщил, что появление НАТО на границе Украины говорит о том, что альянс планирует войну с Россией.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.