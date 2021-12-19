Алексей Пушков сообщил, как США собираются противостоять России и Китаю

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19 декабря 2021, 17:53 Источник: Алексей Пушков

Алексей Пушков, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Сенатор Алексей Пушков предположил, как Соединённые Штаты Америки собираются противостоять России и Китаю. По мнению политика, этим средством является «саммит демократий».

Пушков написал в своём Telegram-канале, что «американская система пытается мобилизовать остаточные политические ресурсы в попытке остановить рост или противодействие других — конкурирующих или противодействующих ей систем в лице Пекина и Москвы».

Политик считает, что США вступили в эпоху имитации самих себя периода расцвета,- сообщает «Свободная пресса».

Алексей Пушков ранее сообщил, что появление НАТО на границе Украины говорит о том, что альянс планирует войну с Россией.

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