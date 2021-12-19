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В Шотландии решили реабилитировать ведьм, осужденных в средние века за колдовство

, 16:59 Источник: RTVI

В Шотландии решили реабилитировать ведьм, осужденных в средние века за колдовство
Фото: pixabay.com

В Шотландии намерены реабилитировать более 4000 женщин, которые в 16-18 веках были осуждены за колдовство. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение парламента.

Документ помимо собственно реабилитации предусматривает официальные извинения родственникам от имени правительства и установку памятника жертвам правосудия того времени.

Как пишет Daily Mail, в приговорах, по которым были осуждены «ведьмы», фигурируют удивительные обвинения: например, нанесение урона королевскому флоту путем заклинания шторма; ворожба с целью наслать похмелье на истцов; регулярные встречи с дьяволом; ночные превращения в сов.

Женщин обвиняли по действующему тогда Закону о колдовстве, более половины из них были приговорены к сожжению на костре.

«Эта ошибка должна быть исправлена. Абсолютно правильно, что эти люди, которые были несправедливо обвинены, должны быть помилованы», заявила в интервью Sunday Times депутат Шотландского парламента Натали Дон. 

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