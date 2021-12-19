Власти Греции с 19 декабря ужесточили правила въезда в страну
19 декабря 2021, 16:46
В Греции с 19 декабря ужесточили правила въезда в страну. С воскресенья всем пассажирам необходимо предъявлять справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус.
В посольстве РФ в Греции заранее предупредили об изменениях правил въезда, сред которых то, что тест для въезда в страну должен быть сделан не ранее, чем за 48 часов до поездки. Перед поездкой в Грецию необходимо заполнить форму на сайте travel.gov.g.
Управление гражданской авиации Греции (HCAA) обновило правила въезда для пассажиров, переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.
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