«Санта Клаус снова не придёт»: в Нидерландах не будет новогодней радости

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19 декабря 2021, 10:39 Александр Крохмаль, Журналист

«Омикрон» штамм коронавируса стремительно превращается в доминирующий. Он распространяется по Европе ещё быстрее, чем «дельта» или уханьская версия «ковида».

В Лондоне уже объявлено ЧП из-за наступающего африканского штамма. Нидерланды не стали исключением, и так же ввели локдаун. Он будет продолжаться вплоть до 14 января 2022 года. Естественно, ничего точного пока сказать нельзя. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки, карантин, разумеется, продлят. Стоит также ожидать новых акций недовольства со стороны населения королевства, которое переживает пандемию уже 2 года. Напомним, что не так давно, Нидерланды буквально наводняли антиковидные протестующие. Дело даже доходило до столкновений с полицией.

До 14 января в стране будут полностью закрыты кафе, рестораны, питейные заведения и магазины, не продающие товары первой необходимости. Культурные и спортивные учреждения так же не будут работать. Закроются парикмахерские и салоны красоты, кинотеатры и музеи. Особенно болезненно для местных жителей скажется закрытие рождественских ярмарок. В местных соцсетях уже поползли пессимистичные комментарии. «Санта Клаус снова не придёт», - пишут раздосадованные голландцы, которые рассчитывали хотя бы в эти новогодние праздники знатно повеселиться, «Видимо, он вообще про всех забыл». Никакой новогодней радости и громкого празднования Рождества, очевидно, в этом году тоже не планируется. Наступающий 2022-й Нидерланды встретят в атмосфере всеобщего локдауна, грусти и строгих карантинных мер.

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