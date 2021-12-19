Секретарь СНБО Украины Данилов: Киев должен получить компенсацию за ядерные боеголовки СССР, переданные России

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19 декабря 2021, 09:22 Источник: Коммерсантъ

Алексей Данилов, Hennadii Minchenko/globallook.com

Украина хочет получить компенсацию в виде оборонительного вооружения за ядерные боеголовки, которые были размещены на ее территории до распада СССР, а затем были переданы России. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в эфире «Апостроф ТВ».

«В 1994 году, когда нас, я прошу прощения, обманули и когда забрали ядерные боеголовки, США договорились, что их забирает РФ. РФ забрала к себе эти ядерные боеголовки, ядерные элементы и сегодня шантажирует весь мир, в том числе США. Мы должны за это получить компенсацию», — заявил Данилов.

По словам секретаря СНБО, Украина не получила за ядерный арсенал «никакой адекватной денежной компенсации», а в настоящее время ей нужна помощь «именно оружием для защиты».

У Киева после распада Советского Союза оказался третий в мире по величине ядерный арсенал — после России и США. Согласно Будапештскому меморандуму, подписанному в 1994 году, Украина ликвидировала ядерное оружие, в обмен на это Россия, США и Великобритания гарантировали ей безопасность.

Ранее Алексей Данилов заявил, что Запад максимально поможет Украине в случае «наступления» России.

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