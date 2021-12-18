В Англии зарегистрировано уже семь смертей среди заразившихся омикрон-штаммом

Агентство безопасности здравоохранения Соединенного Королевства объявило в субботу, что в Великобритании число умерших от заражения омикрон-штаммом увеличилось до семи человек.
Как сообщается в докладе агентства, все случаи летальных исходов зафиксированы в Англии.
В стране за последние сутки выявлено более 10 тысяч случаев заражения омикрон-штаммом, а число инфицированных коронавирусом за один только день превысило 90 тысяч человек. О первом случае смерти от омикрон-штамма британский премьер Борис Джонсон сообщил 13 декабря.
Мэр Лондона Садик Хан в субботу объявил о введении режима чрезвычайного положения в городе из-за резкого роста заражений омикрон-штаммом.
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