Мэр Лондона объявил режим чрезвычайного положения в городе из-за омикрон-штамма

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18 декабря 2021, 19:26 Источник: РИА Новости

Лондон, очередь на бустерную вакцинацию, Martyn Wheatley/globallook.com

Мэр Лондона Садик Хан в субботу объявил о введении режима чрезвычайного положения в городе из-за резкого роста заражений омикрон-штаммом.

Как сообщил мэр британской столицы в эфире телеканала Sky News, такое решение он был вынужден принять после консультаций со специалистами. По их мнению, без введения ЧП здравоохранение может не справиться с резко возросшим количеством госпитализаций.

«Мы чрезвычайно обеспокоены огромным всплеском случаев «омикрона» - в последние 24 часа мы наблюдали самое большое число заражений с начала пандемии»,- заявил Хан.

По данным британского Агентства по здравоохранению, в настоящее время в Великобритании ежедневно фиксируется более 90 тысяч случаев заражения омикрон-штаммом в сутки. 13 декабря британский премьер Борис Джонсон сообщил о первом случае смерти пациента, у которого был диагностирован омикрон-штамм коронавируса.

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