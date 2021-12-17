Заповедь Дэна Сяопина о том, что лидеры должны уходить после 10 лет работы, больше не действует

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17 декабря 2021, 15:32 Источник: Независимая газета

В Китае возрождается культ личности, который делает невозможными критику и исправление ошибок, допущенных руководством. Сейчас каждый чиновник, который недостаточно ретиво выполняет указания, идущие с самого верху, может быть понижен или лишиться должности. Это отбивает у чиновников охоту действовать самостоятельно.



Заповедь Дэна, архитектора преобразований и открытости, о том, что лидеры должны уходить после 10 лет работы, больше не действует. Парламент в 2018 году снял ограничения по сроку для пребывания на посту председателя КНР, формальных препятствий для того, чтобы он сохранил партийную должность, тоже нет. Пропаганда прославляет 68-летнего Си, его труды будут изучать в школах с 10 лет.



Wall Street Journal пишет, что для стиля руководства Си Цзиньпина характерно то, что он вникает в детали проблем, часто вмешивается в то, как они решаются. А это сеет семена смятения среди чиновников, мешает дискуссиям и приводит к тому, что выполняются директивы, не всегда хорошо продуманные. «Когда работа функционера оценивается по степени его лояльности, никто не решается что-то сказать даже в том случае, когда инструкции туманные и не дают четкого представления, что именно нужно делать», – признался китайский чиновник американской газете.



Публично должностные лица говорят, что Си продемонстрировал качества решительного лидера, когда он стал ограничивать масштабы активности технологических компаний, а также компаний, работающих в сфере недвижимости и образования, с целью пресечь эксцессы капитализма западного образца. Задача состоит в том, чтобы сократить социальное неравенство, вернуть партию к ее коммунистическим корням. Но за кулисами многие чиновники ставят под вопрос некоторые решения Си.



В начале года он издал короткие инструкции чиновникам от образования. Лидер хотел реформировать индустрию частного преподавания, оборот которой составлял примерно 100 млрд долл. Государство встревожило то, что эта система дает преимущества детям из зажиточных семей и возмущает семьи, которые не в состоянии платить за дополнительное обучение. Чиновники представили проект, который предусматривал новые лимиты найма репетиторов для учеников вплоть до девятого класса. «План слишком мягкий», – написал Си в Министерство образования. Стремясь ублажить его, министерство включило в план положение о том, что ограничивается репетиторство для учеников, включая уровень 12-го класса. Кроме того, частные фирмы, работающие в образовании, должны были зарегистрироваться как некоммерческие организации.



Новое ужесточение правил, объявленное в июле, спровоцировало паническую распродажу акций образовательных компаний, зарегистрированных на биржах США и в Гонконге. Китайский регулятор ценных бумаг вынужден был срочно созывать на встречи иностранных инвесторов и успокаивать их. Было обещано, что Пекин будет учитывать реакцию рынка, прежде чем вводить новые меры в жизнь.



Зарубежные китаисты утверждают, что в рядах КПК растет недовольство Си Цзиньпином. Один из них, Яо Бо говорит, что многие члены партии, которые раньше поддерживали Си, теперь отвергают его методы. Этим партийцам также не по нутру возвеличивание лидера, напоминающее времена Мао Цзэдуна. Дэвид Шамба, американский специалист по Китаю, профессор азиатских исследований в Университете Джорджа Вашингтона, говорит, что Си Цзиньпина, как и Мао когда-то, мучают мысли о том, как слаб был Китай в прошлом. Нынешний лидер унаследовал от Мао желание вернуть Китаю ведущее место в мире. Оба сосредоточили полномочия принятия решений в своих руках и не делегировали часть их другим политикам.



Это не значит, что политбюро не заседает. Шамба признается, что не ведает, насколько весомыми звучат там мнения других членов этого руководящего органа партии. Система коллективного руководства, существовавшая при двух предыдущих лидерах – Ху Цзиньтао и Цзян Цзэмине – больше не работает. Но, как полагает профессор, когда Си сойдет со сцены, КПК вернется к методу принятия решений путем консенсуса.





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