Юань вытесняет доллар с лидирующих позиций

Аргументы Недели → В мире 13+

17 декабря 2021, 13:15

Глава инвестиционной компании Mobius Capital Partners Марк Мобиус заявил что китайский юань становится главным преемником доллара. КНР имеет самые большие золотовалютные резервы. Китайцам удалось договориться со многими странами об использовании юаня в качества расчётной и резервной валюты.



Китай является единственным государством в мире, чья экономика по масштабам и прибыли сопоставима со Штатами. Однако заменить доллар на другую валюту в обозримом будущем не получится. Позиции американского «зелёного» ещё очень прочны.



Китай не проводит жёсткую денежно-финансовую политику. С зарубежными государствами перевод на расчёт в юанях производится постепенно. В Белом доме осознают, что позиции Китая укрепляются. В противовес американцы создают дополнительные институты в сфере финансов. Ведь перевод львиной доли расчётов в другую валюту может нарушить баланс торговых рынков. Роль Китая в финансовом мире стремительно увеличивается. Однако плановый характер экономики сопровождается постоянным схлопыванием пузырей и выявлением диспропорций. Несмотря на все усилия Пекина, его экономика демонстрирует черты развивающегося, а не развитого рынка. По этой причине юань выглядит пока недозрелой валютой.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости