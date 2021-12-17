На Украине начали отключать электроэнергию в квартирах

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17 декабря 2021, 12:25 Источник: iz.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Из-за грядущего похолодания и острой нехватки энергоресурсов население Украины может столкнуться зимой с серьезными проблемами. Уже сейчас в стране началось отключение электроэнергии бытовым потребителям.



Президент страны Владимир Зеленский полон оптимизма.



«Мы в тепле и в добре будем всегда. Даже когда будет очень холодно»,- заявил он.



Тем временем по прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в начале третей декады декабря на Украине «случится арктическое вторжение».



«На территории южной части Восточной Европы будет наблюдаться аномально холодная погода с температурой градусов на 8–12 градусов ниже климатической нормы»,- сообщил специалист.



По мнению некоторых экспертов, единственный способ для Украины пережить грядущую зиму в относительном комфорте — мягкие погодные условия. Однако судя по оценкам метеорологов, этого не произойдет.



В то же время стало известно, что компания «Тет Групп» приостановила поставки белорусского электричества. Импорт электроэнергии упал в 13 раз.



«Такое снижение импорта, очевидно, приведет к увеличению потребления угля тепловыми электростанциями», — отметил представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус.



При этом в стране просто отсутствуют необходимые запасы угля. По данным министерства энергетики Украины на начало текущей недели, ни на одной украинской ТЭС нет минимально необходимых объемов топлива. Отмечается, что при нехватке угля, ТЭС и ТЭЦ могут начать переводить на газ. Однако и газа в стране явно недостаточно.



«С точки зрения общих показателей Украина вошла в зиму с запасами угля в 4–5 раз ниже, чем по плану. Но если были бы высокие запасы природного газа, диспозиция не оказалась бы столь критической»,- заявил украинский экономист Алексей Кущ.



Он добавил, что фиксируется и низкий объем транзита газа.



«Он упал до 40 млрд кубов — скорее всего, такой показатель будет зафиксирован по итогам 2021 года», отметил эксперт. По его словам, ранее транзит газа составлял более 80 млрд кубометров.



Очевидно, что быт рядовых украинцев изменился еще до «арктического вторжения». Принадлежащая Ринату Ахметову компания ДТЭК опубликовала график отключений по Киеву. Так, на улице Ялтинской 15 декабря электроэнергию отключили в 8:30, а включили — в 17:00. На улице Валентина Серова света не было с 9:00 до 18:00. Подобное происходит в крупнейших городах Киевской области, в Херсонской и Харьковской областях, в подконтрольных Киеву районах Донбасса и Черкассах. Для тех украинцев, кто работает удаленно, отсутствие света в квартирах становится настоящей катастрофой.



Некоторые эксперты считают, что властям Украины необходимо срочно заключать контракты на поставку энергоресурсов с Россией и Белоруссией. Времени на промедление нет.





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