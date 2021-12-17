От кого собирается защищаться Польша: от Белоруссии или Евросоюза

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17 декабря 2021, 11:26

Для защиты государства от киберугроз и агрессии с Востока в Польше сформировали Совет по безопасности и обороне. В его состав вошли опытные военные, специалисты во кибербезопасности, учёные. Президент не исключил, что деятельность совета по некоторым вопросам будет носить закрытый характер.



Ведомство будет работать в постоянном контакте с главой Польши. Поводом для создания совета послужили атаки гибридного характера, которые заметнее всего проявляются на границе с Белоруссией. Президент Польши Анджей Дуда считает, что риски проникновения нелегалов с белорусской территории имеются и у Украины. В ближайшее время Дуда встретится с президентами Литвы и Украины в рамках саммита «Люблинский треугольник». Стороны обсудят вопросы экономики, политики и социальной сферы. Варшава намерена оказать помощь Киеву по вступлению в ЕС и НАТО.



В самой Польше в последнее время наметились серьёзные разногласия с ЕС. Многие инициативы, которые Варшава реализует без согласия Брюсселя, отрицательно оцениваются Евросоюзом. Поэтому ей стоит оценить, откуда опасности исходит больше - от Белоруссии или Евросоюза.

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