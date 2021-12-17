Европу пугают Россией, которая в любой момент отключит газ

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17 декабря 2021, 10:48

Агентство Bloomberg, которое ранее сообщало о планах России по захвату Украины, сделало новые сенсационные заявления. В случае разногласий в политике Москвы и Брюсселя, российские компании остановят поставку газа в Старый свет, чтобы заморозить его, сообщили журналисты.



Европейский союз планирует отказаться от практики долгосрочных газовых контрактов. Параллельно в Европе намерены изменить правила заполнения подземных хранилищ. Судьба газопровода «Северный поток-2» может решиться только во второй половине следующего года, прогнозируют европейские эксперты.



ЕС пытается избавиться от российской зависимости по поставкам газа. В случае введения новых санкций, труба на границе может быть попросту перекрыта. Уровень заполненности подземных резервуаров в Германии составляет 60%. Это рекордный показатель за последние годы. Газпром, в свою очередь, прогнал весь объём газа, который заказывали в ФРГ, через украинскую трубу.



Российские же эксперты считают, что Россия заинтересована в стабильности европейского энергетического рынка. Европа ранее сама создала барьеры по поставкам топлива. Из-за сильных морозов прошлой зимой многие ограничения пришлось снимать.

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