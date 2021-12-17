Франция борется с распространением радикального исламизма

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17 декабря 2021, 10:33

Во Франции закрылись несколько мечетей. В городе Бову недостроенная мечеть откроется, скорее всего, очень нескоро. Мусульмане, которые слушали речи имама прямо на улице рядом с недостроенным зданием, привлекли внимание полицейских. Стражей порядка обеспокоили угрозы клирика в адрес гомосексуалов и приверженцев других религий.



В полиции считают, что такие заявления недопустимы, так как они разжигают ненависть против социальных групп. Мусульманская община в ответ на это заявила о неправильном понимании толкования религиозного текста.



Полиция регулярно проводит проверки в религиозных учреждениях. По их итогам некоторые мечети приходится закрывать на полгода. Заведения возобновляют работу только после смены имама и повторной проверки. Коренное население обеспокоено радикальными настроениями части французского общества.



Парламент республики ранее принял закон об укреплении государственности. Депутаты пытаются защитить светский характер Франции от распространения радикального ислама. Закон дал право полиции контролировать финансирование религиозных структур. При обнаружении признаков «неблагонадёжности» они распускаются.

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