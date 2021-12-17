Немецкий депутат Евгений Шмидт: «В интересах Германии было бы правильным признать Крым частью территории РФ»

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17 декабря 2021, 10:04

Строительство Крымского моста, фото: pixabay.com

Член комитета бундестага по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт заявил, что в интересах ФРГ «было бы правильным признать Крым частью территории Российской Федерации и выстраивать добрососедские отношения в интересах обеих стран».

По мнению парламентария, восстановление хороших отношений между Москвой и Берлином не служит интересам США или НАТО, поэтому ими «нагнетается атмосфера вокруг России, - передаёт РИА Новости.

По мнению Шмидта, Крым стал лишь формальным поводом для введения санкций и оказания давления на Россию.

Германский чиновник рассказал, как несколько лет назад посещал Крым в составе делегации и имел возможность получить независимое мнение о ситуации в регионе.

Он убедился на месте, «что это было обоюдное и демократическое изъявление граждан Крыма». «Запад, который декларирует себя как оплот демократии, должен признать демократическое волеизъявление и легитимность данного шага крымчан», — подвёл итог парламентарий.

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