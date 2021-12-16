Дания собирается арендовать тюрьмы для осужденных иностранцев у Косово

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16 декабря 2021, 21:56

Фото: pixabay.com

Дания будет отправлять иностранных преступников в тюрьмы, арендованные у непризнанной республики Косово. На реформу пенитенциарной системы страна потратит 530 миллионов евро. Договор подпишут в ближайшее время.

На данный момент речь идет об аренде 300 мест. В дальнейшем их количество планируют увеличить до тысячи. В самой же Дании к 2025 году на тысячу число мест в тюрьмах сократят. К тому же, Дания рада, что таким образом снимет с себя заботы о депортации преступников из страны.

Сегодня в Дании отбывают наказание примерно 4 тыс. человек, за последние годы их число выросло на 19 процентов.

Тюремные места уже не первый год сдают другим европейским государствам Нидерланды – своих граждан там предпочитают сажать преимущественно под домашний арест.

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