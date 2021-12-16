Столтенберг не ответил на вопрос Зеленского, когда Украина станет членом НАТО

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16 декабря 2021, 18:53 Источник: ТАСС

Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг, Pavlo Gonchar /globallook.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оставил без ответа вопрос Владимира Зеленского, когда Украина станет членом альянса. Об этом в четверг сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Сегодня утром президент имел встречу с генеральным секретарем НАТО. Мы специально задержались, чтобы провести эту встречу, это было очень важно. И вопрос не только в обсуждении стратегии евроатлантической интеграции, но и в решении конкретных вопросов, связанных с необходимостью укреплять Вооруженные силы Украины, в частности, за счет взаимодействия с НАТО и союзниками, которые входят в альянс. Там [на встрече Зеленского и Столтенберга] тоже было все очень хорошо, позитивно, но единственный недостаток, скажу честно, что год, когда Украина станет членом НАТО, нам не сказали, хотя мы спрашивали», - заявил глава украинского МИД в ходе прямой трансляции в Facebook.

Во вторник, выступая на пресс-конференции в Париже, Столтенберг уточнил, что относительно вопроса членства Украины, никаких изменений в позиции НАТО нет: все зависит от Киева и союзников.

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