Бывший президент Украины Пётр Порошенко сорвал прямой эфир парламентского телеканала «Рада», ворвавшись в студию с обвинениями сотрудников. Порошенко обвинил коллектив телеканала «Рада» в работе на действующую украинскую власть. Видео в четверг опубликовано на странице телеканала в YouTube.
Порошенко явился в студию с главой комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым.
Бывший президент утверждал, что средства для работы телеканала были выделены в обход площадки по государственным закупкам «Прозорро» и направлены на противодействие оппозиции. Порошенко подчеркнул, что средства налогоплательщиков потрачены незаконно. Он также сказал, что указки офиса президента мешают работе народных депутатов и пригрозил никогда так этого не оставить.
Порошенко назвал ведущую «молодой девочкой» и посоветовал ей «не участвовать в этом скандале».
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