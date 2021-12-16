В Германии недовольны женским составом нового правительства

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16 декабря 2021, 16:44

Согласно результатам опроса населения ФРГ, большая часть немцев довольны только мужским составом министров нового правительства. А вот к женской части имеется много вопросов.



Особое недовольство граждан вызвало назначение на должность главы внешнеполитического ведомства Анналены Бербок. Он имеет высокий показатель узнаваемости, однако мало кто может назвать её профессиональные качества. В первые дни работы на новой должности действия Бербок ограничились поучениями и угрозами. С российским коллегой Сергеем Лавровым тон разговора был не очень дипломатичным. Бербок призвала главу МИД РФ не нарушать украинскую границу.



Министр обороны Кристина Ламбрехт также вызывает у граждан сомнения относительно соответствия занимаемой должности. Женщины были назначены также главами ведомств по делам жилищного хозяйства, образования. Особое удивление вызвало назначение Нэнси Фезер министром внутренних дел Германии.



Немцы оценили потенциальную эффективность женского состава министров не выше 40%.





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