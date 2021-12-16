Запад сам подтолкнул Россию и Китай к союзу меча и орала

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16 декабря 2021, 16:23

В ходе переговоров по видеосвязи между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином определены основные направления сотрудничества, которые стороны считают образцовыми в современном веке. Такое партнёрство позволяет гарантировать стабильность во всём мире.



Переговоры длились полтора часа. Эксперты обратили внимание, что Китай становится лидером по производству российских вакцин. Диалог Москвы и Пекина является ответом на попытки американского президента Джозефа Байдена создать союз демократий. Антизападный фронт пока не приобрёл оттенки военного союза, но взаимоотношения РФ и КНР стали углубляться ещё сильнее. Переговоры России и Китая прошли как раз в момент усиления конфронтации с США. Запад обвиняет Путина в подготовке нападения на Украину, а Си Цзиньпина в нарушении прав национальных меньшинств.



В Центре экономических исследований Института Дальнего Востока РАН считают, что главным ответом РФ и КНР американцам стало укрепление торговли и экономических отношений. Договор о добрососедстве и дружбе продлён ещё на пять лет. При необходимости стороны могут заключить и военное соглашение.





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