Вдруг всем понадобилась Арктика: таяние ледников открывает перспективы для судоходства

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16 декабря 2021, 14:52

Арктика долгое время оставалась без внимания мировых политических игроков. Сложность освоения территории не позволяла заняться её исследованием. Суровый климат, отсутствие инфраструктуры делали край недоступным. Процессы потепления климата на Земле изменили и отношение к Арктике. Со временем Северный полюс может стать местом экономической и геополитической конкуренции сверхдержав.



Таяние ледников открывает перспективы для судоходства. Но таяние ещё сопровождается выбросом углекислого газа и метана. Их объём может быть больше объёма, производимого всеми предприятиями на Земле. Увеличение водной площади приводит к удвоенному нагреванию Арктики. Итогом такого процесса становится ускоренное глобальное потепление на всей планете.



Климатическая тематика не сходит с повестки многих международных организаций. В то же время никто не прикладывает консолидированных усилий для решения проблемы. Риск климатических изменений, сопровождающийся техногенными катастрофами, наводнениями, негативным влиянием на здоровье человека, становится неумозрительным особенно для приграничных государств.





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