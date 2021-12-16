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Вдруг всем понадобилась Арктика: таяние ледников открывает перспективы для судоходства

, 14:52

Вдруг всем понадобилась Арктика: таяние ледников открывает перспективы для судоходства

Арктика долгое время оставалась без внимания мировых политических игроков. Сложность освоения территории не позволяла заняться её исследованием. Суровый климат, отсутствие инфраструктуры делали край недоступным. Процессы потепления климата на Земле изменили и отношение к Арктике. Со временем Северный полюс может стать местом экономической и геополитической конкуренции сверхдержав.

Таяние ледников открывает перспективы для судоходства. Но таяние ещё сопровождается выбросом углекислого газа и метана. Их объём может быть больше объёма, производимого всеми предприятиями на Земле. Увеличение водной площади приводит к удвоенному нагреванию Арктики. Итогом такого процесса становится ускоренное глобальное потепление на всей планете.

Климатическая тематика не сходит с повестки многих международных организаций. В то же время никто не прикладывает консолидированных усилий для решения проблемы. Риск климатических изменений, сопровождающийся техногенными катастрофами, наводнениями, негативным влиянием на здоровье человека, становится неумозрительным особенно для приграничных государств.

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