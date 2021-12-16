Молдавия готовится к полному разрыву отношений с Россией

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16 декабря 2021, 11:26

Бюро по интеграции Молдовы сообщило о прекращении контактов республики с Приднестровьем на уровне президента и министров. Кишинёв пытается изменить подходы к общению с непризнанной республикой. Такие действия могут сказаться на её экономике.



Ряд экспертов полагает, что молдавский президент Майя Санду пытается обменять Приднестровье на украинскую Буковину и несколько районов Одесской области. Геополитические планы вызывают много вопросов, но начало им уже положено.



До Кишинёва из Румынии недавно был проложен новый газопровод на средства ЕС. По нему подаётся объём газа, которого хватит для обеспечения нужд населения, проживающего на правом берегу Днестра. На деньги ЕС в Молдову прокладывается линия электропередач. Её мощности также хватит только для обеспечения республики.



Далее Санду планирует построить металлургический завод, чтобы не закупать прокат в Приднестровье. Итогом всей президентской деятельности должен стать полный разрыв отношений с Россией. По плану, Москва потеряет все инструменты влияния на Молдову и непризнанную республику Приднестровье. В России пока не комментируют намерения молдавских властей.

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