Украинский националист Александр Ярмоленко назвал Россию «жирной коровой», благодаря которой Украина разбогатела

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16 декабря 2021, 09:39

фото: pixabay.com

Харьковский националист Александр Ярмоленко назвал Россию «жирной коровой», благодаря которой Украина разбогатела. Ярмоленко в интервью итальянской газете La Repubblica назвал Россию сумасшедшей.

Украинский националист считает, что Россия по итогу «сошла с ума» после того, как разрешила «провозгласить независимые Донецкую и Луганские республики».

«Россия для нас всегда была неким подобием жирной коровы, благодаря которой мы разбогатели, но она "сошла с ума" и решила "захватить власть" в самопровозглашённых республиках», — цитирует украинского гражданина Александра Ярмоленко итальянское издание.

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