Глава финского правительства Марин: участники саммита ЕС не обсуждали «Северный поток – 2» и санкции против него

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16 декабря 2021, 08:52 Источник: РИА Новости

Северный поток-2, фото: Jens Büttner/ZB/ globallookpress.com

Глава правительства Финляндии Санна Марин сообщила, что страны-участники саммита Евросоюза «Восточное партнерство» в Брюсселе не обсуждали российский трубопровод «Северный поток-2» и конкретные санкции против него.

Марин отметила, что на встрече обсуждалась роль России в конфликтах европейских стран, в частности, действия Москвы на Украине и ее границах. Финляндия считает поддержку «восточных соседей» ЕС необходимой, поскольку она во многом способствует «стабильности, безопасности и процветанию всей Европы», пояснили в пресс-службе правительства этого государства.

«"Восточное партнерство" направлено на создание стабильных, процветающих, демократических и безопасных обществ по соседству с ЕС. Укрепление отношений со странами "Восточного партнерства" также является одним из пяти принципов политики ЕС в отношении России»,- добавили в ведомстве.

В саммите приняли участие пять стран: Азербайджан, Армения, Грузия, Молдавия и Украина. Белоруссия отказалась принять участие в переговорах.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» обрушит безопасность центральной и восточной частей Европы.

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