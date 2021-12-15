Европейский суд обязал все страны ЕС признавать семьями однополые пары и их детей

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15 декабря 2021, 21:01 Источник: rg.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Все страны Евросоюза обязаны признавать семьями однополые пары и их детей. Такое постановление выпустил Высший судебный орган ЕС - Европейский суд в Люксембурге. Известно, что в настоящее время однополые браки признают лишь 16 из 27 стран Евросоюза.



Поводом для решения суда стала история двухлетней девочки Сары, у которой оказалось сразу две мамы и ни одного гражданства. Она появилась на свет в Испании, где ей выдали свидетельство о рождении, в котором в качестве родителей указаны болгарка Калина Иванова и британка Джейн Джонс родом из Гибралтара. Кто из них является биологической мамой девочки, женщины скрывают. По той причине, что ни одна из них не имеет подданства Испании, на паспорт этой страны не может претендовать и Сара. При этом по британским законам Джонс, как уроженка Гибралтара, не вправе передать дочери и подданство Соединенного Королевства.



Госпоже Ивановой пришлось обратиться на родину, чтобы Саре предоставили гражданство Болгарии, а значит - и Европейского союза. Но там однополые браки официально не разрешены. В Болгарии отказались признавать испанское свидетельство о рождении, где у девочки значатся «две мамы», не стали выдавать ей аналогичное болгарское и делать Саре болгарский паспорт. Девочка могла остаться лицом без гражданства и без права выезжать за пределы Испании.



Болгарская мама Сары обратилась в административный суд Софии, где, как оказалось, с подобным никогда не сталкивались. Судьи отправили «мам» за разъяснением к своим коллегам в Люксембург.



Итоговое решение Суда Евросоюза выглядит следующим образом: если одно государство ЕС признает семейное родство ребенка, в том числе с однополой парой, то остальные государства ЕС обязаны сделать то же самое, чтобы гарантировать право этого ребенка на свободу передвижения.



Формально суд подтвердил, что у каждого члена ЕС по-прежнему остается «свобода решать, признавать или не признавать браки и родительские права лиц одного пола в соответствии со своим национальным законодательством». По факту, Болгария может по-прежнему не считать семьей однополые союзы, однако семью Сары ей признать уже придется.

В ЕС среди стран-противников однополых браков - Латвия, Литва, Венгрия, Хорватия, Греция и Кипр. Официальной реакции на решение Суда Евросоюза от них пока не последовало. Не отреагировали пока на него и власти Италии, и Святой Престол. Под давлением Европейского суда по правам человека в 2016 году Италия последней из стран - основателей Евросоюза легализовала однополые гражданские союзы. Однако из финального текста проекта документа была исключена статья, предусматривающая усыновление однополыми парами биологических детей партнеров.



В Польше после решения суда ЕС ожидается новый виток противостояния Варшавы и Брюсселя. Польский конституционный суд совсем недавно вынес решение о том, что основной закон этой страны имеет приоритет над европейскими правовыми актами. А в статье 18 конституции говорится о «браке, как союзе мужчины и женщины, подлежащем защите и опеке со стороны Польши».





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