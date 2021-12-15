У России и Китая обозначился общий противник - США

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15 декабря 2021, 16:43

На встрече по видеосвязи президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин намерены обсудить текущее положение дел и обозначить планы на будущее.



В западных СМИ предполагают, что две державы планируют дать ответ на давление Белого дома. Вместе Москва и Пекин могут распылить силы Вашингтона. Встреча двух лидеров должна продемонстрировать всему миру прочность взаимоотношений России и Китая. В Москве и Пекине недовольны тем, что американцы пытаются диктовать всему миру свои условия в экономической и политической сфере.



Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что на конференции будут обсуждаться разные вопросы: от международных проблем до совместных энергетических проектов.



США обвиняют КНР в нарушении прав уйгуров в Синьцзяне, нарушении демократии в Гонконге. А России американцами ставится в вину агрессивная политика по отношению к Украине.



Для России поддержка Китая особо важна, так как Запад в последние годы пытается всё сильнее давить на экономику. Из-за санкций Россия была вынуждена выстроить программу импортозамещения. Для Китая союзничество с Россией также актуально. Связи с западными компаниями разрываются. А несколько стран по указке Вашингтона согласились даже на бойкот Олимпиады в Пекине.

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