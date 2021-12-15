На Украине готовятся к нападению России

Аргументы Недели → В мире 13+

15 декабря 2021, 16:04

Главы Украины, Польши и Литвы в ближайшее время проведут консультации относительно потенциального нападении России. Участники «Люблинского соглашения» встретятся в Киеве как раз в то время, когда в украинской столице начнётся тестирование систем оповещения граждан о воздушном нападении.



Чиновники киевской администрации уже проверили состояние городских бомбоубежищ. Укрытия созданы ещё в советское время. Некоторые успели переоборудовать в торговые точки и салоны красоты. С населением проводится разъяснительная работа, чтобы люди не пугались сирены. Потом она будет включаться чаще. В настоящее время в Незалежной проводится подготовка резервистов.



Мэр Киева Виталий Кличко считает, что Европа должна обратить внимание на ситуацию, которая сложилась вокруг Украины. Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба считает, что Люблинский треугольник является гарантией защиты от России на восточном направлении.



Истерия вокруг «российской агрессии» нагнетается Киевом, чтобы обратить внимание Запада на свои проблемы. Однако в США не считают Россию реальной угрозой для Украины. Помимо этого, в Белом доме назвали Минские соглашения единственным способом остановки войны на Донбассе.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости