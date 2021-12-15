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Global Times: власти Китая хотят остановить распространение штамма «омикрон» политикой «нулевой терпимости»
15 декабря 2021, 11:32
Источник:
Global Times
Власти Китая в ходе профилактики распространения штамма COVID-19 "омикрон" планируют опираться на карантинные меры на границах и ограничения внутри страны, несмотря на их негативное влияние на экспорт.
Китайские эпидемиологи убеждены, что политика "нулевой терпимости" является наиболее эффективным методом в мире для снижения ежедневной заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции, что максимально защищает общественные интересы.
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