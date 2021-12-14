В Великобритании за сутки выявлено 59 610 новых случаев заражения COVID-19

Аргументы Недели → В мире 13+

14 декабря 2021, 21:24

фото: pixabay.com

В Великобритании за прошедшие сутки выявлено 59 610 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего за период пандемии в Соединённом Королевстве зарегистрировано 10 932 545 заболевших ковидом.

По информации во вторник британского правительства, за прошедшие 24 часа в стране скончались 150 человек, у которых был подтверждён коронавирус.

Всего за период пандемии в Соединённом Королевстве умерли 146 627 пациентом, заболевшим инфекцией нового типа.

Британский премьер Борис Джонсон 13 декабря сообщил о первом случае смерти пациента, у которого был диагностирован омикрон-штамм коронавируса. Джонсон уточнил, что заражённый новым вариантом коронавируса скончался в больнице.

Джонсон рассказал, что наблюдаются случаи госпитализации в результате заражения омикрон-штаммом.

В тот же день министр здравоохранения и социальных дел Соединенного Королевства Саджид Джавид заявил, что новый штамм коронавируса "омикрон" распространяется "с феноменальной скоростью", поэтому плановые операции переносятся на 2022 год.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости