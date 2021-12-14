Зеленский и его транспортные «манёвры» вводят в ступор украинскую общественность

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14 декабря 2021, 21:05 Александр Крохмаль, Журналист Источник: compromat.ru

Фото: pixabay.com

Недавно прошли сведения о том, что у Владимира Зеленского, нынешнего руководителя Украины, выявились поломки в авиации. И именно поэтому на недавние празднества, посвящённые 50-летию Андрея Ермака, главу государства доставляли военные вертолёты. Случилось это 21 ноября 2021 года, то есть почти месяц назад. Когда возникшую ситуацию прознали журналисты, они сразу же принялись задавать разного рода вопросы, которые для главы Украины показались неуместными. В президентской команде долгое время уклонялись от должных ответов. Ни президент, ни его гости ведь попросту не имели права использовать военную авиацию для посещения вечеринок. Как водится, для роли такси такие аппараты уж точно не предназначены.

Но вскоре в офисе президента всё же решились дать ответ. Как оказалось, у Зеленского якобы сломана почти вся личная авиация. Не работают ни самолёт, ни вертолёт, и также возможно, что ещё что-нибудь тоже не функционирует. Зеленский на это ответил следующее: «Самолёт президента не работает, потому что наш ГУД (директор госуправления делами) не может выделить деньги. Самолёт ремонтируется. А за два дня до этого сломался ещё и вертолёт». По словам украинского лидера, сам он не просил у военных авиатранспортёры. Наоборот, это сделали его сторонники, которым была не безразлична данная проблема. «Мне сказали, что всё это законно»,- чётко подметил Владимир Зеленский.

Хотя на самом деле законность использования военной авиации в личных целях – это, как минимум, фарс. Тем более, что вертолёты эти использовались для транспортировки на светскую вечеринку с алкоголем, а не на срочное заседание правительства или совета безопасности страны. Нет также никакой информации, что Зеленский этот полёт оплатил. Критики отмечают, что этот поступок похож на самодурство. Будто бы с таким же успехом нынешний глава Украина мог бы реквизировать транспорт у своих сограждан и поехать на нём по своим делам. В журналистских кругах этот вопрос - один из самых обсуждаемых на сегодня.

Позже в СМИ узнали ещё кое-что. Как оказалось, самолёты Зеленского могли полностью функционировать, и все эти сведения о поломке – вероятно ложные. В авиационных кругах сообщили, что президентский «Аэробус» в ноябре совершил как минимум три перелёта. 2 ноября он вылетал из Борисполя в регион Запорожья, и в тот же день вернулся обратно. 29 ноября Зеленский летал из Киева в Брюссель, и потом так же вернулся. Так что же, получается, что глава Украины полетел на неисправном аппарате? Видимо, он решил попытать удачу, как какой-нибудь авантюрист-скалолаз, либо же просто намеренно скрыл правду.

Не меньшее недоумение вызывает ситуация с самолётом Ан-148, который ещё в апреле был передан на баланс в Минобороны Украины. По данным некоторых источников, 31 октября президент летал в Шотландию, использовав данный борт. Причём летал он под позывными UKN (код государственного предприятия «Украина»), а не под кодами министерства. Даже после указа о смене владельца самолёта, Зеленский продолжает на нём летать. К тому же на недавней пресс-конференции он сообщил, что у него неисправен вертолёт, потому и летает он на Ан-148. Но ведь самолёт-то его был передан в Минобороны. Так где же правда во всей этой паутине лжи?

Получается, что глава государства продолжать летать на бортах, которые давно не принадлежат Госуправлению делами президента. Если он и правда передал эти аппараты в Минобороны, все полёты должны быть оплачены решением Кабмина. Но такого решения не было. Похоже, что Зеленский давно не отдаёт отчётности за свои действия и слова, и продолжает рассказывать всем небылицы о якобы законном использовании военного транспорта.

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